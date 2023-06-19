Кривоносовъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Кривоносовъ Андрей Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кривоносовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривоносовъ Елизаръ
Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кривоносовъ Миронъ
Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно