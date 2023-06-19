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Кривоносовъ Спиридонъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кривоносовъ Андрей Ивановъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кривоносовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривоносовъ Елизаръ

Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кривоносовъ Миронъ

Мать ребёнка: Кривоносова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоносова Прасковья Петрова