Королев Петр Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Королев Никифор Семенов
Мать: Королева Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Королев Павел Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Королева) Мавра Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822