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Королев Петр Никифоров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Королев Никифор Семенов

Мать: Королева Анна Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Королев Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Королев Степан Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Королева) Мавра Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1822
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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