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Королев Степан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Королев Петр Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Евфросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Королева) Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Королева Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Королева) Агафья Степанова

Мать ребёнка: Королева Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Королева) Евдокия (Авдотья) Степанова

Мать ребёнка: Королева Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Королева) Фекла Степанова

Мать ребёнка: Королева Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Королева) Ульяна Степанова

Мать ребёнка: Королева Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Королев Яков Степанов

Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Королев Федор Степанов

Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Королев Иван Степанов

Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Королева) Марина Степанова

Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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