Королев Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Королев Петр Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Королева) Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Королева) Агафья Степанова
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Королева) Евдокия (Авдотья) Степанова
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Королева) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Королева) Ульяна Степанова
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Королева) Марина Степанова
Мать ребёнка: Королева Евфросинья Иванова
Смерть
После 1850