Королев Никифор Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Королев Семен Григорьев
Мать: Королева Ненила Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Королева Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Королева Анна Васильева
Смерть
После 1767