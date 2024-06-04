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Королев Никифор Семенов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Королев Семен Григорьев

Мать: Королева Ненила Абрамова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Королев Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Королева Анна Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Королев Петр Никифоров

Мать ребёнка: Королева Анна Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1767

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