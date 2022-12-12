Ермохина (Афанасьева) Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Петр Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Ермохин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермохин Владимир
Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область