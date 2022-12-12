Ермохина (Афанасьева) Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермохина (Афанасьева) Роза Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Петр Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Ермохин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермохин Владимир

Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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