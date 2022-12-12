Ермохин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмохин Владимир

Ермохин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Ермохина Роза Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермохина Роза Петровна

Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close