Рябинин Василий Никифорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Рябинин Андрей ВасильевичНеизвестно г.р.
Рябинина Елизавета ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно