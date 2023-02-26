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Михаил Николаев

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: яя Николай

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1822

Жена: Параскева Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1831

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1839

Жена: Анна Иванова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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