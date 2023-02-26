Михаил Николаев
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1807
Отец: яя Николай
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1822
Жена: Параскева Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1831
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1839
Жена: Анна Иванова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно