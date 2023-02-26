Анна Иванова
Место рождениясельцо Корытное Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Корытное Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1839
Муж: Михаил Николаев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно