Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

avatar

Место рождения

сельцо Корытное Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Корытное Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1839

Муж: Михаил Николаев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close