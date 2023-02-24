Саулина (Мартынова) Александра Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саулина (Мартынова) Александра Макарова

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Место рождения

деревня Кенчурка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1832 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мартынов Макар Антипов

Мать: не указана

деревня Кенчурка
Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Саулин Макар Ильин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1870

Сын: Саулин Пётр Макаров

Отец ребёнка: Саулин Макар Ильин

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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