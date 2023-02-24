Саулина (Мартынова) Александра Макарова
Место рождениядеревня Кенчурка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Мартынов Макар Антипов
Мать: не указана
деревня Кенчурка
Бракосочетание
10.11.1868
Муж: Саулин Макар Ильин
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1870
Сын: Саулин Пётр Макаров
Отец ребёнка: Саулин Макар Ильин
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно