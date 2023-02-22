Зайцева (Аксёнова) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Аксёнова) Дарья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Аксёнов Семён Петрович

Мать: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Зайцев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1910

Сын: Зайцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Фаина Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1918

Дочь: Антонина Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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