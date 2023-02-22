Зайцева (Аксёнова) Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Аксёнов Семён Петрович
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1910
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Фаина Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1918
Дочь: Антонина Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно