Аксёнова Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1876

Сын: Аксёнов Степан Семёнович

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1881

Дочь: Васса Семёновна

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1881

Сын: Аксёнов Матвей Семёнович

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зайцева Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Семён Петрович

Смерть
Неизвестно
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