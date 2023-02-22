Аксёнова Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1876
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1881
Дочь: Васса Семёновна
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1881
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зайцева Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно