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Гришина (Егорова) елена геннадьевна
Гришина (Егорова) елена геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1977
Пол
Женский
Отец
Егоров геннадий алексеевич
1941 г.р.
Мать
Егорова (Иванова) надежда григорьевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1977
Отец:
Егоров геннадий алексеевич
Мать:
Егорова надежда григорьевна
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