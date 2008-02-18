Гришина (Егорова) елена геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Егорова) елена геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1977

Отец: Егоров геннадий алексеевич

Мать: Егорова надежда григорьевна

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