Егоров геннадий алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1941
Дата смерти?.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941
Отец: Егоров алексей
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Созонова людмила геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова надежда григорьевна
Рождение ребёнка
17.07.1977
Дочь: Гришина елена геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова надежда григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1994