Егоров геннадий алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров геннадий алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1941

Дата смерти

?.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941

Отец: Егоров алексей

Мать: Егорова Семенова анна ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Созонова людмила геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова надежда григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.1977

Дочь: Гришина елена геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова надежда григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова надежда григорьевна

Смерть
?.01.1994
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