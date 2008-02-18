Егорова (Иванова) надежда григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1942
Дата смерти18.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1942
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Созонова людмила геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров геннадий алексеевич
Рождение ребёнка
17.07.1977
Дочь: Гришина елена геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров геннадий алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2008