Егорова (Иванова) надежда григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Иванова) надежда григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1942

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1942

Отец: Иванов григорий михайлович

Мать: Иванова антонина степановна

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Созонова людмила геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров геннадий алексеевич

Рождение ребёнка
17.07.1977

Дочь: Гришина елена геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров геннадий алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров геннадий алексеевич

Смерть
18.02.2008
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