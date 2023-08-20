Duda Jan 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Duda Jan

Автор
ВС
Слюсарь 🐅 В.

мужской, родился 1869

умер Неизвестно

Мать
Duda (Lyszyk) PelagiaНеизвестно г.р.
Отец
Duda StefanНеизвестно г.р.
Супруги
Hyriak MariaНеизвестно г.р.
Дети
Duda AnnaНеизвестно г.р.
Duda BasiliusНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Duda Stefan

Мать: Duda (Lyszyk) Pelagia

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Duda Anna

Мать ребёнка: Hyriak Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Duda Basilius

Мать ребёнка: Hyriak Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Duda Jozef

Мать ребёнка: Hyriak Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hyriak Maria

Смерть
Неизвестно

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