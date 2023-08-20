Duda Jan
мужской, родился 1869
умер Неизвестно
МатьDuda (Lyszyk) PelagiaНеизвестно г.р.
ОтецDuda StefanНеизвестно г.р.
Супруги
Hyriak MariaНеизвестно г.р.
Дети
Duda AnnaНеизвестно г.р.
Duda BasiliusНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Duda Stefan
Мать: Duda (Lyszyk) Pelagia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Duda Anna
Мать ребёнка: Hyriak Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Duda Basilius
Мать ребёнка: Hyriak Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Duda Jozef
Мать ребёнка: Hyriak Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hyriak Maria
Смерть
Неизвестно
село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec