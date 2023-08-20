Duda Stefan
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Duda (Grudza) AnnaНеизвестно г.р.
Duda (Lyszyk) PelagiaНеизвестно г.р.
Дети
Duda Łukasz1863 г.р.
Duda Katarzyna1866 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Duda (Grudza) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Duda Maria
Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Duda (Lyszyk) Pelagia
Рождение ребёнка
1863
Сын: Duda Łukasz
Мать ребёнка: Duda (Grudza) Anna
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Duda Katarzyna
Мать ребёнка: Duda (Grudza) Anna
Рождение ребёнка
1869
Сын: Duda Jan
Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia
Рождение ребёнка
1875
Сын: Duda Grzegorz
Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia
Рождение ребёнка
1880
Сын: Duda Piotr
Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia
Смерть
Неизвестно