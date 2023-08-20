Duda Stefan Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Duda Stefan

Автор
ВС
Слюсарь 🐅 В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Duda (Grudza) AnnaНеизвестно г.р.
Duda (Lyszyk) PelagiaНеизвестно г.р.
Дети
Duda Łukasz1863 г.р.
Duda Katarzyna1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Duda (Grudza) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Duda Maria

Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Duda (Lyszyk) Pelagia

Рождение ребёнка
1863

Сын: Duda Łukasz

Мать ребёнка: Duda (Grudza) Anna

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Duda Katarzyna

Мать ребёнка: Duda (Grudza) Anna

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1869

Сын: Duda Jan

Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1875

Сын: Duda Grzegorz

Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1880

Сын: Duda Piotr

Мать ребёнка: Duda (Lyszyk) Pelagia

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Смерть
Неизвестно

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