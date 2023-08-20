Duda (Lyszyk) Pelagia
женский, родилась Неизвестно
умерла 1888
Супруги
Derewecki TomaszНеизвестно г.р.
Duda StefanНеизвестно г.р.
Дети
Duda Jan1869 г.р.
Duda Grzegorz1875 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Derewecki Daniel
Отец ребёнка: Derewecki Tomasz
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Derewecki Tomasz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Duda Maria
Отец ребёнка: Duda Stefan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Duda Stefan
Рождение ребёнка
1869
Сын: Duda Jan
Отец ребёнка: Duda Stefan
Рождение ребёнка
1875
Сын: Duda Grzegorz
Отец ребёнка: Duda Stefan
Рождение ребёнка
1880
Сын: Duda Piotr
Отец ребёнка: Duda Stefan
Смерть
1888