Duda (Lyszyk) Pelagia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Duda (Lyszyk) Pelagia

Автор
ВС
Слюсарь 🐅 В.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1888

Супруги
Derewecki TomaszНеизвестно г.р.
Duda StefanНеизвестно г.р.
Дети
Duda Jan1869 г.р.
Duda Grzegorz1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Derewecki Daniel

Отец ребёнка: Derewecki Tomasz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Derewecki Tomasz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Duda Maria

Отец ребёнка: Duda Stefan

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Duda Stefan

Рождение ребёнка
1869

Сын: Duda Jan

Отец ребёнка: Duda Stefan

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1875

Сын: Duda Grzegorz

Отец ребёнка: Duda Stefan

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Рождение ребёнка
1880

Сын: Duda Piotr

Отец ребёнка: Duda Stefan

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

Смерть
1888

село Bezmiechowa Górna, приход села Manasterzec

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