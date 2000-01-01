Бабкин Василий Алексеевич
Место рождениясело БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Дата рождения18.03.1889 ст.
Дата смерти26.07.1947
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889 ст.
село БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Бракосочетание
1910
С.БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦАтож,ИНЬШИНСКАЯ ВОЛ.,АЛЕКСИН.У.(Заокский р-н)ТУЛЬСК.ГУБ./обл.
Бракосочетание
1910
Смерть
26.07.1947