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Бабкин Василий Алексеевич

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Место рождения

село БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ

Дата рождения

18.03.1889 ст.

Дата смерти

26.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889 ст.

Отец: Бабкин АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Неизвестно АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА(ЕГОРОВНА)

село БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Бракосочетание
1910

Жена: Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА

С.БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦАтож,ИНЬШИНСКАЯ ВОЛ.,АЛЕКСИН.У.(Заокский р-н)ТУЛЬСК.ГУБ./обл.
Бракосочетание
1910

Жена: Бабкина Ирина Никаноровна

Смерть
26.07.1947
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