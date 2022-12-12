Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА
Место рожденияс-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.
Дата рождения03.04.1888
Дата смерти27.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
03.04.1888
с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.
Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.
Бракосочетание
1910
С.БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦАтож,ИНЬШИНСКАЯ ВОЛ.,АЛЕКСИН.У.(Заокский р-н)ТУЛЬСК.ГУБ./обл.
Смерть
27.05.1960
Серпухов, Серпухов, Московская область