Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА

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Место рождения

с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.

Дата рождения

03.04.1888

Дата смерти

27.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888

Отец: Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ

Мать: Неизвестно АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.
Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.
Бракосочетание
1910

Муж: Бабкин Василий Алексеевич

С.БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦАтож,ИНЬШИНСКАЯ ВОЛ.,АЛЕКСИН.У.(Заокский р-н)ТУЛЬСК.ГУБ./обл.
Смерть
27.05.1960
Серпухов, Серпухов, Московская область
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