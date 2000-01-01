Бабкин АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Место рождениясело БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦА тож, Иншинской вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦА тож, Иншинской вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Бракосочетание
1880 ст.
село БЕРНИК(И), Пятница тож, Иньшинской вол. Алексинского у.Тульск.губ.
Рождение ребёнка
18.03.1889 ст.
Сын: Бабкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Неизвестно АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА(ЕГОРОВНА)
село БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Смерть
Неизвестно