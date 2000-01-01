Бабкин АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

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Место рождения

село БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦА тож, Иншинской вол.,Алексин.у.Тульск.губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село БЕРНИК(И)/ПЯТНИЦА тож, Иншинской вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Бракосочетание
1880 ст.

Жена: Неизвестно АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА(ЕГОРОВНА)

село БЕРНИК(И), Пятница тож, Иньшинской вол. Алексинского у.Тульск.губ.
Рождение ребёнка
18.03.1889 ст.

Сын: Бабкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Неизвестно АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА(ЕГОРОВНА)

село БЕРНИК(И)/Пятница тож, Иньшинская вол.,Алексин.у.Тульск.губ
Смерть
Неизвестно
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