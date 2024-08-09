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Косма Михайлов

Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Михаил Ефимов

Мать: Лукерья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Савельева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Косьмин

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Космина

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Космина

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Смерть
Неизвестно

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