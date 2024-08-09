Косма Михайлов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Михаил Ефимов
Мать: Лукерья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Косьмин
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Космина
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Космина
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Смерть
Неизвестно