Лукерья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Праскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Косма Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Праскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евдоким Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефимов
Смерть
Неизвестно