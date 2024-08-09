Лукерья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Праскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Косма Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Евдоким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефимов

Смерть
Неизвестно

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