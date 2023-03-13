Горбуновъ Онисимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Горбуновъ Василий
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горбуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горбуновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова
Бракосочетание
Неизвестно