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Горбуновъ Онисимъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Горбуновъ Василий

Мать: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горбуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбуновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Онисимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Федосья Онисимова

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