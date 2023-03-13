Горбунова Федосья Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горбуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горбуновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Горбунова) Марья
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Горбунова) Дарья
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Горбунова) Олена
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Горбунова) Авдотья
Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ