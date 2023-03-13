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Горбунова Федосья Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Онисимъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горбуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбуновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Горбунова) Марья

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Горбунова) Дарья

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Горбунова) Олена

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Горбунова) Авдотья

Отец ребёнка: Горбуновъ Онисимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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