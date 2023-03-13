Горбунова Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горбуновъ Федоръ
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Горбунова) Наталья
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Горбуновъ Василий
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Горбунова) Катерина
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Горбуновъ Максимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Горбуновъ Семенъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Горбуновъ Онисимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Василий