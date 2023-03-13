Горбунова Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1740

Сын: Горбуновъ Федоръ

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Горбунова) Наталья

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1746

Сын: Горбуновъ Василий

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Горбунова) Катерина

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1753

Сын: Горбуновъ Максимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Горбуновъ Семенъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

Рождение ребёнка
1756

Сын: Горбуновъ Онисимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Василий

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