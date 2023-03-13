Горбуновъ Василий
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1715
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Горбуновъ Анофрий
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горбуновъ Федоръ
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Горбуновъ Василий
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Горбуновъ Максимъ
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Горбуновъ Семенъ
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Горбуновъ Онисимъ
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно