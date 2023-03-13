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Горбуновъ Василий

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Горбуновъ Анофрий

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740

Сын: Горбуновъ Федоръ

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Горбуновъ Василий

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Горбуновъ Максимъ

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Горбуновъ Семенъ

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Горбуновъ Онисимъ

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Прасковья Федорова

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