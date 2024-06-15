Барабанова Авдотья Петрова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Петр Кириллов
Мать: Анна Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Барабанова) Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров
Рождение ребёнка
12.01.1802
Дочь: (Барабанова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров
Смерть
До 1830