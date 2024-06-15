Барабанова Авдотья Петрова 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барабанова Авдотья Петрова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Петр Кириллов

Мать: Анна Ермолаева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Семен Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Барабанова) Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1802

Дочь: (Барабанова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Барабанов Трофим Семенов

Отец ребёнка: Барабанов Семен Петров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1830
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

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