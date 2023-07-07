Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1865 ст.
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Гаврилович
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1873 ст.
Сын: Никита Семенович
Отец ребёнка: Семен Гаврилович
Афанасьевская церковь Вилина 26.08.1873 Никита Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Степанович Гдов мещанская деви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно