Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильевна

Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1865 ст.

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1873 ст.

Сын: Никита Семенович

Отец ребёнка: Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Вилина 26.08.1873 Никита Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Степанович Гдов мещанская деви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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