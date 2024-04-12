Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения29.07.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1865 ст.
Отец: Семен Гаврилович
Мать: Александра Васильевна
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно