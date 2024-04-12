Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Семенович

Василий Семенович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1849 г.р.

Мать

До 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1865 ст.

Отец: Семен Гаврилович

Мать: Александра Васильевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close