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Альховиков Матвей Косьмин

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1832

Дата смерти

25.04.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1832

Отец: Альховиков Косьма Ильин

Мать: Альховикова Мария Васильева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1857

Жена: Альховикова - Шабрыкина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
25.04.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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