(Альховикова) Фёкла Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Альховикова) Фёкла Косьмина

Место рождения

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.09.1825

Дата смерти

29.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1825

Отец: Альховиков Косьма Ильин

Мать: Альховикова Мария Васильева

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1849

Сын: Никифор Трифонов

Отец ребёнка: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1852

Дочь: Гликерия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1855

Сын: Борис (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1860

Муж: Яков Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев

Смерть
29.01.1884
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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