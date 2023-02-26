(Альховикова) Фёкла Косьмина
Место рожденияд.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.09.1825
Дата смерти29.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1825
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1849
Сын: Никифор Трифонов
Отец ребёнка: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1852
Дочь: Гликерия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1855
Сын: Борис (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1860
Муж: Яков Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1884
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище