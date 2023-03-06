Огорельцева (Ходырева) Евфимия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Огорельцев Савва Андреевич
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763