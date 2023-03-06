Огорельцева (Ходырева) Евфимия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Ходырева) Евфимия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Огорельцев Савва Андреевич

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Огорельцев Андрей Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Андрей Феодоров

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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