Огорельцев Андрей Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Огорельцев Феодор Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Огорельцев Савва Андреевич
Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763