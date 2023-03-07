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Огорельцев Андрей Феодоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Огорельцев Феодор Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Огорельцев Савва Андреевич

Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Огорельцева Евфимия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Евфимия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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