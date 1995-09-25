Акимов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Федор

Акимов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1963

Сын: Акимов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Акимова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимов Юрий Федорович

Мать ребёнка: Акимова Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Галина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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