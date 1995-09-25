Акимов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1963
Сын: Акимов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Акимова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акимова Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно