Акимова (Слижевич) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Слижевич) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

28.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Слижевич Дмитрий

Мать: Слижевич Федосия Георгиевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.09.1963

Сын: Акимов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Акимов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимов Юрий Федорович

Отец ребёнка: Акимов Федор Иванович

Смерть
28.04.2003
Обь, город Обь, Новосибирская область
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