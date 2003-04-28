Акимова (Слижевич) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти28.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Отец: Слижевич Дмитрий
Рождение ребёнка
24.09.1963
Сын: Акимов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Акимов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акимов Федор Иванович
Смерть
28.04.2003
Обь, город Обь, Новосибирская область