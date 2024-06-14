Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1831
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: Ксения Афанасьевна
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
16.07.1850
Муж: Семен Андреевич
Есть метрика о свадьбе. 10 16 7 1850 Семен Андреевич Андрей Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1832 Екатерина Алексеевна Алексей Тимофеевич 17 Тшлыково 1 1833 Тшлыково крестьянин Иван Кононович Тшлыково ... Показать все
Смерть
Неизвестно