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Екатерина Алексеевна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1819 г.р.

Муж

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1831

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: Ксения Афанасьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
16.07.1850

Муж: Семен Андреевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 10 16 7 1850 Семен Андреевич Андрей Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1832 Екатерина Алексеевна Алексей Тимофеевич 17 Тшлыково 1 1833 Тшлыково крестьянин Иван Кононович Тшлыково ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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