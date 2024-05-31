Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Андрей Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1850
Жена: Екатерина Алексеевна
Есть метрика о свадьбе. 10 16 7 1850 Семен Андреевич Андрей Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1832 Екатерина Алексеевна Алексей Тимофеевич 17 Тшлыково 1 1833 Тшлыково крестьянин Иван Кононович Тшлыково ... Показать все
Смерть
Неизвестно