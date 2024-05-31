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Семен Андреевич

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Андрей Дмитриевич

Мать: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.07.1850

Жена: Екатерина Алексеевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 10 16 7 1850 Семен Андреевич Андрей Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1832 Екатерина Алексеевна Алексей Тимофеевич 17 Тшлыково 1 1833 Тшлыково крестьянин Иван Кононович Тшлыково ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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