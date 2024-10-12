Алексей Тимофеевич
Место рожденияТшлыково
Дата рождения1810
Дата смерти14.02.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тимофей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Афанасьевна
Бракосочетание
03.11.1826
Жена: Наталья Семеновна
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.1 3 3 11 1826 Крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич Тимофей Степанович 17 Тшлыково 1 1809 Наталья Семеновна 14 Тшлыково Крестьянка 1 1812
Рождение ребёнка
24.08.1829
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.1 51 24 8 1829 сын Петр Тшлыково крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич Тшлыково дворовой Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
23.11.1831
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1837
Дочь: Хабарина Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.2 23 6 11 1837 дочь Матрона Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна Тшлыково дворовой Петр Борисович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
Смерть
14.02.1870
6 14 2 1870 крестьянин Тшлыково Крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич 60 лет старость 1810