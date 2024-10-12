Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Тимофеевич

Место рождения

Тшлыково

Дата рождения

1810

Дата смерти

14.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тимофей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Афанасьевна

Бракосочетание
03.11.1826

Жена: Наталья Семеновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.1 3 3 11 1826 Крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич Тимофей Степанович 17 Тшлыково 1 1809 Наталья Семеновна 14 Тшлыково Крестьянка 1 1812
Рождение ребёнка
24.08.1829

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.1 51 24 8 1829 сын Петр Тшлыково крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич Тшлыково дворовой Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
23.11.1831

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1837

Дочь: Хабарина Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.2 23 6 11 1837 дочь Матрона Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна Тшлыково дворовой Петр Борисович
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.02.1870
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
6 14 2 1870 крестьянин Тшлыково Крестьянин (Поиск) Алексей Тимофеевич 60 лет старость 1810

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