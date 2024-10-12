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Ксения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.07.1858

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.11.1831

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1837

Дочь: Хабарина Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.2 23 6 11 1837 дочь Матрона Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна Тшлыково дворовой Петр Борисович
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.07.1858
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
18 10 7 1858 жена Тшлыково (Поиск) Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна 38 лет понос 1820

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