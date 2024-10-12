Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти10.07.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.11.1831
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
есть метрика о рождении. 26 23 11 1831 дочь Екатерина Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1837
Дочь: Хабарина Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
ГАТО Ф.1434 Д.1 Оп.2 23 6 11 1837 дочь Матрона Тшлыково крестьянин Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна Тшлыково дворовой Петр Борисович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Смерть
10.07.1858
18 10 7 1858 жена Тшлыково (Поиск) Алексей Тимофеевич Ксения Афанасьевна 38 лет понос 1820