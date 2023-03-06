Огорельцев Сидор Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцев Сидор Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огорельцев Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Огорельцев Афанасий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Огорельцев Яков Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Огорельцев Дементий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Огорельцев Иван Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Конона Сакутина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1744
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