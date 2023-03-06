Огорельцев Сидор Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огорельцев Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Огорельцев Афанасий Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Огорельцев Дементий Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Конона Сакутина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1744