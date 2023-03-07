Огорельцев Яков Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Огорельцев Сидор Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Катаева Феврония Яковлевна
Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Огорельцев Феодор Яковлев
Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Огорельцев Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Кутергина Гликирия Яковлевна
Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Огорельцев Никита Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1719