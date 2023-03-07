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Огорельцев Яков Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Огорельцев Сидор Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Огорельцев Тихон Яковлев

Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Катаева Феврония Яковлевна

Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1707

Сын: Огорельцев Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Огорельцев Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Кутергина Гликирия Яковлевна

Мать ребёнка: Огорельцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Огорельцев Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Огорельцев Никита Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Авдотья Иванова

Смерть
До 1719
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