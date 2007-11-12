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Иванов Алексей Петрович

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Место рождения

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

12.01.1928

Дата смерти

12.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928

Отец: Иванов Пётр Алексеевич

Мать: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1960

Сын: Иванов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.07.1968

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Нина Борисовна

Смерть
12.11.2007
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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