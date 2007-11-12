Иванов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.01.1928
Дата смерти12.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928
Отец: Иванов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.11.1960
Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна
Рождение ребёнка
29.07.1968
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Нина Борисовна
Смерть
12.11.2007