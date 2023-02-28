Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти16.11.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова
Бракосочетание
23.10.1906
Жена: Ефросиния Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Владимир Яковлев
Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова
Рождение ребёнка
03.02.1911
Сын: Виктор Яковлев
Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова
Смерть
16.11.1913
Причина смерти: от чахотки