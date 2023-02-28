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Яков Михайлов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

16.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова

Бракосочетание
23.10.1906

Жена: Ефросиния Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Владимир Яковлев

Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Сын: Виктор Яковлев

Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.11.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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