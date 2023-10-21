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Коротков Сергей Игнатьевич

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Место рождения

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Игнат

Мать: не указана

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Коротков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Короткова Ольга Стефоновна

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №52 от 23.08.1898 о крещении Александра Сергеевича Короткова, который родился 22.08.1898. Отец с. Андреевки, крестьянин Серге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Ольга Стефоновна

Смерть
Неизвестно
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