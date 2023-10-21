Короткова Ольга Стефоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Ольга Стефоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Коротков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Коротков Сергей Игнатьевич

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №52 от 23.08.1898 о крещении Александра Сергеевича Короткова, который родился 22.08.1898. Отец с. Андреевки, крестьянин Серге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Сергей Игнатьевич

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