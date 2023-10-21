Короткова Ольга Стефоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1898
Сын: Коротков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Коротков Сергей Игнатьевич
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №52 от 23.08.1898 о крещении Александра Сергеевича Короткова, который родился 22.08.1898. Отец с. Андреевки, крестьянин Серге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно