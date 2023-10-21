Коротков Александр Сергеевич
Место рожденияАндреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Дата рождения22.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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22.08.1898
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
29.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №52 от 23.08.1898 о крещении Александра Сергеевича Короткова, который родился 22.08.1898. Отец с. Андреевки, крестьянин Серге... Показать все
Смерть
Неизвестно