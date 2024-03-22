Милова (Гусева) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Гусева) Анфиса Ивановна

Место рождения

Вацкое, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1969 по 1970

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Иван

Мать: не указана

Вацкое, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Милов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Рождение ребёнка
09.10.1929

Сын: Милов Николай Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Вацкое, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Александр Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Милов Александр Максимович

Смерть
С 1969 по 1970
Москва, город федерального значения Москва
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