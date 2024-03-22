Милова (Гусева) Анфиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1969 по 1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Иван
Рождение ребёнка
1912
Сын: Милов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Рождение ребёнка
09.10.1929
Сын: Милов Николай Александрович
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милов Александр Александрович
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Милов Александр Максимович
Смерть
С 1969 по 1970
Москва, город федерального значения Москва