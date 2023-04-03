Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип

Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мялкин Семен Осипов

Мать ребёнка: Домна Васильева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Логин Осипов

Мать ребёнка: Домна Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Осипов

Мать ребёнка: Домна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Васильева

Смерть
Неизвестно
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