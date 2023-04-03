Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Осип

Мать: Домна Васильева

Смерть
1814
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