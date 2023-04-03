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Василий Осипов
Василий Осипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
1814
Пол
Мужской
Отец
Осип
Мать
Домна Васильева
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Осип
Мать:
Домна Васильева
Смерть
1814
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